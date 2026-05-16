Главный тренер «Ростова» верит в победу в матче с «Зенитом». Последний 30-й тур РПЛ состоится 17 мая на «Ростов Арене».Джонатан Альба отметил, что футболисты много работают, что выйти победителями в игре с лидером таблицы.От исхода игры зависит, кто станет чемпионом России. «Зенит» и «Краснодар», давние соперники, имеют почти одинаковое количество очков. В последнем туре они сыграют с «Ростовом» и «Оренбургом» соответственно, и именно этот тур определит, кто станет победителем Российской Премьер-Лиги. «Зениту» достаточно сыграть вничью, чтобы вновь завоевать титул чемпионов.