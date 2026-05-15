Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев устроил прыжок с машины через трубу. Видео он опубликовал в своих соцсетях.

Для номера команда экстремала с помощью подъемного крана подняла над землей трубу и «Феррари». По словам Чеботарева, машину закрепили так, чтобы трубу не раскачивало ветром. Сам каскадер занял пассажирское сиденье кабриолета. Когда автомобиль начал разгоняться в сторону конструкции, Евгений выпрыгнул и влетел в трубу. После этого он пролетел через нее и выскочил наружу. Приземлиться ему удалось прямо в салон кабриолета.

- Как в аквапарке, получается, прокатился на горке, - отреагировал один из пользователей.

- Красавчик! Тебе в Голливуд пора, - пишет подписчик.
Фото: Евгений Чеботарев
