Жительница Волгодонска собрала полные корзины грибов. Татьяна поделилась фотографиями своих трофеев в социальных сетях.За грибами женщина отправилась на полуостров Кучугуры, расположенный у Цимлянского водохранилища. На одной из полян она обнаружила настоящее грибное царство. Женщина собрала подберезовики, белые грибы, маслята, подосиновики и энтолому садовую.Среди собранных грибов были обнаружены экземпляры, которые выделялись не только своим количеством, но и необычной формой.