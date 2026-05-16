Два поезда, следующие через Ростов, приедут на станцию с опозданием, сообщает Гранд Сервис Экспресс. Из-за временного прекращения движения на Крымском мосту 16 мая поезда «Таврия» отправятся позже запланированного времени.Поезд № 028/027, следующий из Симферополя в Москву, сегодня, 16 мая, покинет Симферополь не раньше 19:30.Поезд № 180/179, следующий из Евпатории в Санкт-Петербург, сегодня, 16 мая, отправится из Евпатории не раньше 22:30.Поезд, который должен был прибыть в Москву из Симферополя в 05:01, теперь прибудет на станцию Ростов-Главный с опозданием в несколько часов. Поезд № 180/179 также задержится и достигнет Ростова-на-Дону к полудню вместо запланированного времени в 07:00.Пассажиров просят прибывать на вокзал с учетом возможных задержек.