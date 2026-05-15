Звезда сериала «Универ» обвинила Полину Диброву в лицемерии. Об этом она сообщила в социальных сетях.После выхода нового сезона реалити-шоу «Ставки на любовь» Полина Диброва предсказала поражение Анне Хилькевич. Многодетная мама даже поставила миллион рублей на то, что актриса не победит.Анна Хилькевич отреагировала на пост Дибровой. Она написала, что всего несколько дней назад Полина любезно обнимала её на премьере, а теперь публикует видео, в которых называет её неудачницей.- Удивительно, буквально пару дней назад на премьере ты со мной любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где открыто называешь меня чуть ли не лузером. Приятно, — отметила актриса.Кроме того, Хилькевич посоветовала Полине Дибровой более ответственно относиться к управлению семейным бюджетом.