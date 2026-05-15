В Ростове-на-Дону власти пообещали заделать ямы на улице Черевичкина до конца мая

В Ростове-на-Дону власти пообещали заделать ямы на улице Черевичкина до конца мая. Эту информацию представители администрации опубликовали в социальных сетях.

Работы начнутся как только погодные условия станут стабильными.

- Устранение дефектов дорожного покрытия на мосту по ул. Вити Черевичкина включено в план работ. Работы будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий до конца мая 2026 года, - пояснили в ответе.

Как ранее сообщал Donday, жители Ростова выражали недовольство большими лужами на улице Черевичкина 15 мая. Горожане отмечают, что лужи собираются не только из-за ям, но и из-за неработающей ливневой канализации.

Жители Пролетарского района жалуются на сложную ситуацию с ливнёвками уже более пяти лет. Проблема с водоотводом в городе остаётся актуальной уже многие годы. Ростовчане обращались к властям с просьбой решить эту проблему. Однако, судя по всему, городским властям выгоднее сделать ремонт, чем установить ливневки.
Фото: DonDay
