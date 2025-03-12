Житель Волгодонска отравился вяленой рыбой и заразился ботулизмом

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В Волгодонске Ростовской области местный житель, съев вяленую рыбу, заразился ботулизмом. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора Ростовской области.Дальнейшие исследования подтвердили, что у мужчины ботулизм. По предварительным данным, местный житель купил вяленую рыбу у продавца на стихийном рынке. Однако у него не было документов, подтверждающих качество продукции.Напомним, что ботулизм представляет серьезную угрозу для жизни. Болезнь поражает нервную систему и вызывает паралич.