В Ростове капитальный ремонт публички отложили из-за доработки проекта

Фото: Дондей

В Ростове капитальный ремонт публичной библиотеки отложили из-за доработки проекта. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на министра культуры региона Анны Дмитриевой.Как уточнил спикер, после вопросов общественности возникла необходимость корректировки проекта. Документ был дополнительно рассмотрен, в результате выявлены ряд направлений, которые требуют доработки.Рядом со зданием располагаются объекты культурного наследия регионального значения. Поэтому на этот пункт специалисты обратят особое внимание, отметила министр культуры.Точные сроки завершения доработки и начало реализации проекта неизвестны.Скандал, связанный с ремонтом публичной библиотеки, начался еще в марте 2025 года. Общественники выразили недовольство планами капитального ремонта и потребовали его пересмотра. Ростовчане отметили, что в результате обновления облицовки фасада здание потеряет свою уникальность. Люди начали собирать подписи за придание публичной библиотеке статуса ОКН. Но региональные власти отказали.