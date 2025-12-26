В Ростове капитальный ремонт публички отложили из-за доработки проекта
В Ростове капитальный ремонт публичной библиотеки отложили из-за доработки проекта. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на министра культуры региона Анны Дмитриевой.
Как уточнил спикер, после вопросов общественности возникла необходимость корректировки проекта. Документ был дополнительно рассмотрен, в результате выявлены ряд направлений, которые требуют доработки.
Рядом со зданием располагаются объекты культурного наследия регионального значения. Поэтому на этот пункт специалисты обратят особое внимание, отметила министр культуры.
Точные сроки завершения доработки и начало реализации проекта неизвестны.
Скандал, связанный с ремонтом публичной библиотеки, начался еще в марте 2025 года. Общественники выразили недовольство планами капитального ремонта и потребовали его пересмотра. Ростовчане отметили, что в результате обновления облицовки фасада здание потеряет свою уникальность. Люди начали собирать подписи за придание публичной библиотеке статуса ОКН. Но региональные власти отказали.