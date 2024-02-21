Житель Ростовской области скинул сожительницу с третьего этажа

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В Ростовской области 51-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство сожительницы. ЧП случилось 14 февраля в Красном Сулине.Житель донского региона выпивал вместе с 54-летней сожительницей в квартире на улице Комарова. Влюбленные начали ссориться. Следствие считает, что мужчина во время конфликта вышел из себя и схватил женщину за одежду. Затем он вытолкнул ее из окна. Она упала с высоты третьего этажа и получила тяжелые травмы. Пострадавшую доставили в медучреждение, где врачи оказали ей необходимую помощь.Подозреваемого задержали. В региональном СУ СКР сообщили, что в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ведомстве также рассказали, что ранее мужчина был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».