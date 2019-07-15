Житель Ростова вышел из дома и бесследно исчез



В Ростове молодой местный житель вышел из дома и бесследно пропал. О том, где находится 33-летний ростовчанин, ничего неизвестно уже четыре дня.



Илья Дубров вышел из своего дома в Ворошиловском районе города 13 июля и до сих пор не вернулся. Родственники мужчины обратились в полицию.



В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему около 27 лет, у него худощавое телосложение, сутулость. Когда ростовчанин вышел из дома, на нём была чёрная куртка, чёрная кепка с тремя белыми полосками, серые спортивные брюки, серая кофта, строительные сапоги.



Кроме полиции, к розыску жителя Ростова подключились добровольцы. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.



Всех, кто видел Илью Дуброва или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 8-863-249-43-20, 8-863-249-43-40 или 02.