Алексей Логвиненко попал в больницу за пять дней до обрушения дома на Нариманова

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На встрече с жильцами обрушившего дома глава администрации Ростова заявил, что попал в больницу. Алексей Логвиненко оказался в медицинском учреждении за пять дней до того, как случилось ЧП на улице Нариманова. Лечение заняло две недели, поэтому он все это время не мог обсудить проблему с жителями лично.Алексей Логвиненко заявил, что жильцам обрушившегося дома будет увеличена компенсация за потерю имущества. Она поднимется до 100 тысяч рублей.Напомним, что аварийный дом № 72/3 на улице Нариманова начал разрушаться вечером 27 января. На следующее утро первый подъезд здания обвалился. Вещи, сбережения и документы десятков человек оказались под завалами. К счастью, никто не пострадал. Жители были эвакуированы накануне.