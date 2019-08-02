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Секретное укрытие вермахта обнаружили в Ростовской области

Секретное укрытие вермахта обнаружили в Ростовской области
Члены поискового объединения «Миус-фронт» обнаружили в Ростовской области секретное убежище немцев времён Великой отечественной войны. Солдат погиб, не дойдя каких-то 50 метров до линии немецкой обороны. Он встретил свою смерть на минном поле. Здесь часто находят останки бойцов – просто в земле или в одиночных окопах. Тысячи советских солдат погибли, прорывая рубеж вражеской обороны.

На линии Миус-фронта поисковики также сделали ещё одну необычную находку. Здесь специалисты обнаружили тайное укрытие вермахта. Здесь в августе 1943 года от обстрела прятались немецкие солдаты.

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