Жару с дождями и грозами спрогнозировали донские синоптики этим летом

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Донские синоптики рассказали, каким будет наступившее лето.По данным Ростовского гидрометцентра, жара придёт на Дон уже во второй декаде июня. Температура установится на уровне +25…+30 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +14…+19 градусов.В третьей декаде месяца станет жарче ещё на пару градусов. Дневная температура поднимется до +27…+32 градусов, а ночная не будет опускаться ниже +17…+22. При этом в отдельные дни продолжат идти дожди, местами - с грозами и усилением ветра.В июле средняя температура будет около нормы (для Ростовской области среднеклиматическая температура июля – 22,8 градуса). Осадки во втором месяце лета также около нормы - 55 мм.Временную прохладу будут приносить кратковременные дожди. Местами по области возможны сильные ливни и даже град. В такие дни ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.В августе температура прогнозируется выше нормы (для Ростовской области среднеклиматическая температура июля – 21,6 градуса). В первой половине месяца существенных осадков не будет. Дневная температура зафиксируется на уровне +30…+35 градусов, местами - до +38, ночная - +18…+25 градусов.Во второй половине месяца пройдут кратковременные дожди, местами - с грозами и шквалистым усилением ветра. Однако похолодания они не принесут. До конца лета столбики термометров зафиксируются на уровне +30…+32 градуса. И только в первые дни сентября температура начнёт снижаться.