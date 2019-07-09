В Ростове к 2050 году средняя температура летом вырастет на 7 градусов



Фото: Алексея Бойко

Глобальное потепление значительно повлияет на климат в Ростове. К 2050 году срялняя температура летом в Ростове повысится на 7 градусов.



К такому выводу пришли специалисты лаборатории The Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии. Учёные выяснили, как изменится климат в 520 городах мира через 30 лет. Столица Дона оказалась в числе городов, где произойдут наиболее серьёзные изменения климата.



Таким образом, к 2050 году среднегодовая температура в Ростове вырастит на 2,9 градуса, а в самый жаркий месяц года на все 7 градусов. Ростовский климат станет похож на климат столицы Македонии – Скопье. Страна расположена на Юго-Востоке Европы на Балканском полуострове. Его столица «лежит» на берегах самой большой реки Северной Македонии Вардара, в долине, окружённой горами. В настоящее время среднегодовая температура в Скопье составляет 12,4 градусов. Но к 2050 году она вырастит на 2,4 градуса.







Глобальное потепление окажет своё влияние и на другие российские города. Так, например, Москва по климатическим условиям будет походить на Детройт - город на севере США. Максимальная температура в столице в самый жаркий месяц увеличится на 5,5 градусов, а среднегодовая увеличится на 3 градуса.



Северная столица России - Санкт-Петербург приблизится по климату к столице Болгарии – Софии. В самый жаркий месяц температура будет выше на 6,1 градуса, чем сейчас. Среднегодовая вырастет на 2,9 градуса.