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Замгубернатора Ростовской области Сидаш хранил дома свои портреты в образе военных разных эпох

Замгубернатора Ростовской области Сидаш хранил дома свои портреты в образе военных разных эпох
У задержанного замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша нашли его портреты в золотых рамках. Картины обнаружили во время обыска в его квартире 21 мая.

Со стен на следователей смотрели как минимум три Сидашова: один — в военном мундире 19-го века, второй — в чёрном парадном костюме при бабочке, третий — в форме полковника времён СССР.

На первом портрете, украшенном орнаментом и вензелями, чиновник, мало того, что изображён в мундире, так на его груди ещё красуются ордена. Слева — орден святого Георгия. Его вешали на грудь тем, кто проявил героизм во время воинской службы. Еще один знак — орден святой Анны. Им награждали отличившихся гражданских, военных и духовных лиц. Первая степень ордена делала его носителя дворянином.
Замгубернатора Ростовской области Сидаш хранил дома свои портреты в образе военных разных эпох
Второе изображение — советский полковник с лихо заломленной фуражкой. На его груди — орден Героя Советского Союза и орден Ленина.
Замгубернатора Ростовской области Сидаш хранил дома свои портреты в образе военных разных эпох
Третий портрет совсем простой. Сидаш сидит, облачённый в парадный чёрный костюм, белый жилет и галстук-бабочку. На пальце его левой руки сверкает перстень.
Замгубернатора Ростовской области Сидаш хранил дома свои портреты в образе военных разных эпох

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