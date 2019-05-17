Замгубернатора Ростовской области Сидаш хранил дома свои портреты в образе военных разных эпох



У задержанного замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша нашли его портреты в золотых рамках. Картины обнаружили во время обыска в его квартире 21 мая.



Со стен на следователей смотрели как минимум три Сидашова: один — в военном мундире 19-го века, второй — в чёрном парадном костюме при бабочке, третий — в форме полковника времён СССР.



На первом портрете, украшенном орнаментом и вензелями, чиновник, мало того, что изображён в мундире, так на его груди ещё красуются ордена. Слева — орден святого Георгия. Его вешали на грудь тем, кто проявил героизм во время воинской службы. Еще один знак — орден святой Анны. Им награждали отличившихся гражданских, военных и духовных лиц. Первая степень ордена делала его носителя дворянином.



Второе изображение — советский полковник с лихо заломленной фуражкой. На его груди — орден Героя Советского Союза и орден Ленина.



Третий портрет совсем простой. Сидаш сидит, облачённый в парадный чёрный костюм, белый жилет и галстук-бабочку. На пальце его левой руки сверкает перстень.

