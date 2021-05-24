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Заместителем прокурора Ростовской области назначили Дмитрия Стовбуна

Заместителем прокурора Ростовской области назначили Дмитрия Стовбуна
В Ростовской области назначили нового заместителя прокурора. Им стал бывший прокурор Фрунзенского района города Владивостока - Дмитрий Стовбун.

Сотрудник надзорного ведомства прибудет в донской регион и приступит к обязанностям в течение недели, сообщил DonDay.ru.

Дмитрий Стовбун - родился в Зато Большой Камень Приморского края. Там он учился, а затем работал в цеху на заводе «Эра» электромонтером.

В 2003 году Стовбун начал работу в органах прокуратуры. Он занимал должность старшего следователя прокуратуры Шкотовского района, а с 2005-го - зампрокурора. В 2009 году его назначили прокурором Пожарского района, в 2013 - на аналогичную должность в городе Находке. С 2018 года старший сотрудник юстиции стал прокурором Фрунзенского района в городе Владивостоке.

После ухода Юрия Баранова в Ростовском области поменяли все руководство прокуратуры. Новый прокурор Роман Прасков ранее занимал должность прокурора Тульской области. Заместители нового прокурора Ростовской области также прибыли из других регионов.

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