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За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 83 человека

За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 83 человека

В Ростовской области за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 83 человека. Об этом сообщили в региональном правительстве 2 июня.

Все пациенты уже прошли повторное исследование. Судя по результатам анализов, у них больше нет симптомов вируса. Вместе с тем продолжают стационарное лечение еще 262 человека. Из них пятеро находятся на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии. На неинвазивной ИВЛ - 21 человек.

Всего с начала пандемии в Ростовской области число выздоровевших составило 364 765 человек.
Фото: РостовРу
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