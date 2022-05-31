За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 83 человека

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В Ростовской области за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 83 человека. Об этом сообщили в региональном правительстве 2 июня.Все пациенты уже прошли повторное исследование. Судя по результатам анализов, у них больше нет симптомов вируса. Вместе с тем продолжают стационарное лечение еще 262 человека. Из них пятеро находятся на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии. На неинвазивной ИВЛ - 21 человек.Всего с начала пандемии в Ростовской области число выздоровевших составило 364 765 человек.