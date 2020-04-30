В Ростовской области от коронавируса вылечились больше 100 человек
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На Дону число пациентов, переболевших коронавирусом, превысило 100 человек.
По данным правительства Ростовской области на 4 мая, в регионе выздоровели 123 человека. Все пациенты выписаны из стационара. В тяжёлом состоянии находятся 13 пациентов.
Всего в регионе на сегодняшний день 1 263 заражённых. За сутки диагноз был подтверждён у 85 человек. Новые случаи заболевания выявлены в 20 муниципалитетах области.
Среди новых заболевших 40% пациентов - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,7% - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 4,7% - от 66 до 79 лет, 3,5% - старше 80 лет. Более 14% заразившихся - дети.
Напомним, в Ростовской области, по данным на 4 мая, скончались от коронавируса 10 человек. Десятой умершей стала 48-летняя жительница Зимовниковского района.