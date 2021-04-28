За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 230 человек

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболел 87 961 человек. Из них 230 подхватили опасную инфекцию за сутки с 29 по 30 апреля.Среди новых заболевших - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет - 69 человек, люди от 46 до 65 лет - 90 человек и дети - семь несовершеннолетних. Также диагноз подтвердился у 43 пенсионеров от 66 до 79 лет и 21 дончанина старше 80 лет.Растет и число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За минувшие сутки скончались 12 жителей донского региона. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 055 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями. В основном к ним относятся сахарный диабет, астма, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.