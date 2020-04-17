Сразу на девяти территориях Ростовской области выявили новых заражённых коронавирусом

В Ростовской области за сутки зарегистрировали 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего по области по состоянию на 19 апреля – 232 заболевших.По данным областного правительства, COVID-19 выявили уже на 35 территориях региона. За субботу 18 апреля диагноз подтвердился у пациентов из девяти населённых пунктов: 12 – в Ростове-на-Дону, 7 – из Зверево, 5 – из Новошахтинска, 4 – из Донецка, по 2 – из Новочеркасска и Верхнедонского района, ещё по 1 – из Шахт, Тарасовского и Куйбышевского районов. Также заболевшие есть в Азове, Чертково, Кашарах, Батайске, Семикаракорске, Матвеев-Кургане, Таганроге, Гуково, Красном Сулине, а также в Азовском, Каменской, Обливском, Боковском, Аксайском, Сальском, Целинском, Милютинском, Мартыновском, Цимлянском, Красносулинском, Октябрьском, Кашарском, Егорлыкском, Мясниковском и Белокалитвинском районах.В донском регионе под медицинским наблюдением находятся 2 095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 083.