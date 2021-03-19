За сутки в Ростове выявили 39% всех случаев заражения коронавирусом в области

В Ростовской области пациентами с коронавирусом стали еще 239 человек. За сутки с 22 по 23 марта наибольшее количество инфицированных составили жители донской столицы - 93 человека. Второе место делят Шахты и Каменск-Шахтинский (по восемь), а на третьем - Белокалитвинский район (семь человек).По шесть новых инфицированных выявили в Неклиновском, Каменском, Цимлянском, Сальском, Азовском районах и городах Батайске, Новочеркасске. В Багаевском, Семикаракорском, Кагальницком, Волгодонском, Зерноградском и Донецке - по пять новых зараженных. А в Дубовском, Мясниковском, Аксайском и Матвеево-Курганском районах борьбу с вирусом начали по четыре жителя.Диагноз подтвердился у трех горожан в Гуково, Азове и Новошахтинске. Столько же заболевших зафиксировали на территории Зимовниковского, Пролетарского, Егорлыкского, Веселовского, Песчанокопского районов. В Милютинском, Орловском, Красносулинском, Шолоховском и Октябрьском - по два новых пациента с COVID-19. Меньше всего случаев инфицирования выявили в Кашарском районе - там заболел один человек.За период пандемии в донском регионе вирус обнаружили у 78 911 жителей. По информации областного правительства, 3 425 из них скончались от осложнений болезни.