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За сутки от коронавируса выздоровели 203 жителя Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели 203 жителя Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 88 463 человека. Из них 203 побороли опасную инфекцию за сутки с 15 по 16 июня.

Стационарное лечение получают 984 пациента ковидных госпиталей. Среди них 108 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Они получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок. Еще 16 находятся в тяжелом состоянии. У них поражены более 75% легких. Врачи подключили их к инвазивным аппаратам ИВЛ. В трахеи пациентам вставили трубки. Чтобы люди не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.

Растет и число зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 157 человек. С начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 96 714 дончан. По информации областного правительства, 4 581 из них скончался от болезни. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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