За сутки в Ростовской области выздоровели еще 203 пациента ковидных госпиталей

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 76 510 человек. Из них 203 побороли инфекцию за сутки с 18 по 19 апреля.Стационарное лечение получают 1 968 человек, среди которых восемь находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ - с помощью трахейных трубок. Зачастую для этого делают надрез на передней стенке трахеи и вводят трубку в просвет. Чтобы поддерживать жизнь пациентов безболезненно, их вводят в медикаментозную кому. Еще 160 получают кислород щадящим способом - через маски и мундштуки.С начала пандемии в регионе выявили 85 395 случаев заражения COVID-19. Среди них 237 человек подхватили вирус за минувшие сутки. От инфекции скончались 3 915 человек за период пандемии. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.