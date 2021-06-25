За сутки на Дону 54 человека победили коронавирус

В Ростовской области выздоровевших от коронавируса становится все меньше. Об этом свидетельствуют данные правительства региона.По данным на 26 июня, за сутки от опасного вируса вылечились всего 54 человека, хотя еще несколько недель назад опасный вирус побеждали сотни людей. С каждым днем эта цифра все меньше.При этом число зараженных коронавирусом, напротив, растет. За сутки опасный вирус подхватили 199 человек, а общее число инфицированных достигло 98 443 человек. Из этого количества 89 894 уже победили заболевание. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 656 человек.