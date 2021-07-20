За сутки COVID-19 заразились в 50 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили в 50 городах и районах. По данным на 22 июля, инфекцию подхватили еще 355 человек. Большинство их них - жители Ростова-на-Дону (127 человек). Вторую позицию по числу новых заболевших делят Зерноградский и Сальский районы. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили по 11 человек. На третьем месте - Азовский и Аксайский районы (по 10 человек).Диагноз подтвердился у девяти человек, проживающих в Батайске. Вирус обнаружили также в Миллеровском, Семикаракорском и Красносулинском районах (по восемь человек). В Каменском районе заболели семь человек. В Верхнедонском, Мясниковском, Егорлыкском и городе Каменске-Шахтинском - по шесть.На территории Таганрога, Новочеркасска, Гуково, а также Зимовниковского и Кагальницого районов COVID-19 подхватили по пять человек. В Неклиновском, Шолоховском, Веселовском, Орловском, Матвеево-Курганском, Тарасовском и Цимлянском районах - по четыре. Столько же случаев инфицирования зафиксировали в Донецке, Шахтах, Новошахтинске и Обливском районе.Пациентами с коронавирусом стали по три жителя Кашарского, Морозовского, Тацинского, Пролетарского, Мартыновского, Константиновского, Волгодонского, Песчанокопского, Ремонтненского районов. Аналогичная ситуация - в Зверево и Багаевском районе.В Белокалитвинском, Куйбышевском, Дубовском и Милютинском заразились по два человека. По одному - в Усть-Донецком, Заветинском, Октябрьском и Целинском.Всего за период пандемии вирус обнаружили у 106 075 жителей донского региона. Из них 5 010 человек не смогли побороть опасную инфекцию. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.