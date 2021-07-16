Ростов и Сальский район - лидеры по числу инфицированных COVID-19

В Ростовской области выявили еще 340 случаев заражения коронавирусом. По данным на 19 июля, большинство новых заболевших - жители Ростова-на-Дону (118 человек). На втором месте по числу инфицированных оказался Сальский район (11 человек). Третью позицию делят Гуково и Азовский район. Там положительные тесты по COVID-19 получили по 10 человек.По девять человек подхватили вирус в Зерноградском, Аксайском районе и Новочеркасске. В Новошахтинске, Зверево, Батайске и Миллеровском районе - по восемь. Пациентами с COVID-19 стали по семь жителей Неклиновского, Красносулинского районов и Азова.На территории Семикаракорского, Каменского районов и города Шахты выявили по шесть новых заболевших. Также заразились по пять человек в Тарасовском, Багаевском, Кагальницком, Орловском, Цимлянском, Чертковском и Волгодонском районах. Аналогичная ситуация - в Таганроге и Мясниковском районе.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по четыре жителя Дубовского, Октябрьского и Тацинского районов. В Песчанокопском, Целинском, Пролетарском и городе Каменске-Шахтинском - по три.В Усть-Донецком, Боковском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском и Веселовском районах выявили по два случая заражения. Столько же человек заболели в Куйбышевском, Милютинском, а также в Донецке и Волгодонске. В Константиновском, Родионово-Несветайском, Белокалитвинском, Мартыновском, Обливском и Ремонтненском - по одному.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 105 026 человек. По информации регионального правительства, 4 949 из них скончались от последствий болезни.