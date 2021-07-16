Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Сальский район - лидеры по числу инфицированных COVID-19

Ростов и Сальский район - лидеры по числу инфицированных COVID-19
В Ростовской области выявили еще 340 случаев заражения коронавирусом. По данным на 19 июля, большинство новых заболевших - жители Ростова-на-Дону (118 человек). На втором месте по числу инфицированных оказался Сальский район (11 человек). Третью позицию делят Гуково и Азовский район. Там положительные тесты по COVID-19 получили по 10 человек.

По девять человек подхватили вирус в Зерноградском, Аксайском районе и Новочеркасске. В Новошахтинске, Зверево, Батайске и Миллеровском районе - по восемь. Пациентами с COVID-19 стали по семь жителей Неклиновского, Красносулинского районов и Азова.

На территории Семикаракорского, Каменского районов и города Шахты выявили по шесть новых заболевших. Также заразились по пять человек в Тарасовском, Багаевском, Кагальницком, Орловском, Цимлянском, Чертковском и Волгодонском районах. Аналогичная ситуация - в Таганроге и Мясниковском районе.

Положительные результаты тестов на коронавирус получили по четыре жителя Дубовского, Октябрьского и Тацинского районов. В Песчанокопском, Целинском, Пролетарском и городе Каменске-Шахтинском - по три.

В Усть-Донецком, Боковском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском и Веселовском районах выявили по два случая заражения. Столько же человек заболели в Куйбышевском, Милютинском, а также в Донецке и Волгодонске. В Константиновском, Родионово-Несветайском, Белокалитвинском, Мартыновском, Обливском и Ремонтненском - по одному.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 105 026 человек. По информации регионального правительства, 4 949 из них скончались от последствий болезни.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.