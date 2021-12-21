За сутки COVID-19 выявили во всех 55 муниципалитетах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области инфицированных коронавирусом снова выявили во всех городах и районах. По данным на 23 декабря, за сутки диагноз подтвердился у 521 человека. Наибольшее число новых пациентов с COVID-19 - жители донской столицы (145 человек). На втором месте остается Таганрог (31 человек), а третье делят Шахты и Волгодонск (по 24).Положительные результаты ПЦР-тестов получили 20 жителей Новочеркасска, 17 - из Аксайского района, 13 - из Азовского и по 12 - из Новошахтинска и Неклиновского района. В Батайске и Азове заболели по 11 человек, в Красносулинском, Зерноградском и Сальском районах - по 10. Борьбу с вирусом начали девять жителей Миллеровского района, восемь человек из Гуково и по семь - из Белокалитвинского, Орловского и города Каменска-Шахтинского.По шесть случаев инфицирования зафиксировали в Морозовском, Октябрьском, Семикаракорском, Песчанокопском, Кагальницком, Мясниковском, Каменском районах и Донецке. В Кашарском, Тарасовском, Егорлыкском и Константиновском - по пять заболевших. Диагноз подтвердился и у жителей Тацинского, Багаевского, Чертковсого, Шолоховского, Матвеево-Курганского, Пролетарского, Цимлянского и Волгодонского районов. Там вирус подхватили по четыре человека.В числе новых инфицированных оказались по три человека из Целинского, Зимовниковского, Мартыновского, Куйбышевского, Родионово-Несветайского и Милютинского районов. По двое дончан заболели на территории Усть-Донецкого, Ремонтненского, Верхнедонского, Боковского, Веселовского районов. Меньше всего пациентов с COVID-19 появилось в Обливском, Заветинском, Дубовском, Советском районах и Зверево - по одному человеку.Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 190 062 человека. По информации регионального правительства, из них 9 419 не смогли побороть опасную инфекцию.