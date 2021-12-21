Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки COVID-19 выявили во всех 55 муниципалитетах Ростовской области

За сутки COVID-19 выявили во всех 55 муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области инфицированных коронавирусом снова выявили во всех городах и районах. По данным на 23 декабря, за сутки диагноз подтвердился у 521 человека. Наибольшее число новых пациентов с COVID-19 - жители донской столицы (145 человек). На втором месте остается Таганрог (31 человек), а третье делят Шахты и Волгодонск (по 24).

Положительные результаты ПЦР-тестов получили 20 жителей Новочеркасска, 17 - из Аксайского района, 13 - из Азовского и по 12 - из Новошахтинска и Неклиновского района. В Батайске и Азове заболели по 11 человек, в Красносулинском, Зерноградском и Сальском районах - по 10. Борьбу с вирусом начали девять жителей Миллеровского района, восемь человек из Гуково и по семь - из Белокалитвинского, Орловского и города Каменска-Шахтинского.

По шесть случаев инфицирования зафиксировали в Морозовском, Октябрьском, Семикаракорском, Песчанокопском, Кагальницком, Мясниковском, Каменском районах и Донецке. В Кашарском, Тарасовском, Егорлыкском и Константиновском - по пять заболевших. Диагноз подтвердился и у жителей Тацинского, Багаевского, Чертковсого, Шолоховского, Матвеево-Курганского, Пролетарского, Цимлянского и Волгодонского районов. Там вирус подхватили по четыре человека.

В числе новых инфицированных оказались по три человека из Целинского, Зимовниковского, Мартыновского, Куйбышевского, Родионово-Несветайского и Милютинского районов. По двое дончан заболели на территории Усть-Донецкого, Ремонтненского, Верхнедонского, Боковского, Веселовского районов. Меньше всего пациентов с COVID-19 появилось в Обливском, Заветинском, Дубовском, Советском районах и Зверево - по одному человеку.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 190 062 человека. По информации регионального правительства, из них 9 419 не смогли побороть опасную инфекцию.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.