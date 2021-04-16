За сутки COVID-19 обнаружили в 40 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали 237 новых инфицированных коронавирусом в 40 городах и районах. Наибольшее количество заболевших составили жители донской столицы (93 человека). В Новошахтинске, Зерноградском, Сальском, Азовском районах вирус подхватили по семь человек. В Цимлянском, Неклиновском, Кагальницком, Миллеровском и городе Каменске-Шахтинском - по шесть.Пациентами с коронавирусом стали по пять жителей Багаевского, Тарасовского, Мясниковского, Тацинского районов, а также Гуково и Таганрога. По четыре человека заразились в Мартыновском, Орловском, Семикаракорском, Красносулинском, Ремонтненском и Шахтах. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три человека в Целинском, Морозовском, Константиновском районах, Батайске, Новочеркасске.По два человека заразились в Каменском, Усть-Донецком, Аксайском районах и Донецке. Меньше всего инфицированных оказалось в Зверево, Волгодонске, Азове, Октябрьском, Веселовском, Песчанокопском районах. Там, как и в Белокалитвинском, Егорлыкском и Верхнедонском районах, заболели по одному жителю.С начала пандемии диагноз подтвердился у 85 395 дончан. По информации регионального правительства, 3 915 из них не смогли побороть вирус. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 10 пациентов. Все они страдали хроническими заболеваниями.