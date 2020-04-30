За сутки число заболевших COVID-19 на Дону выросло до 1 263
В Ростовской области сохраняется тяжёлая эпидемиологическая обстановка из-за пандемии коронавируса. За сутки в регионе положительные результаты на COVID-19 получили 85 человек. Всего по состоянию на утро 4 мая на Дону выявили уже 1 263 случая заражения. Соответствующие данные приводит официальный портал правительства России СтопКоронавирус.рф.
В правительстве региона добавили, что 40 процентов новых пациентов - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,7 процента - от 46 до 65 лет, 14,1 процента - дети, 4,7 процента - от 66 до 79 лет и 3,5 процента - старше 80 лет.
В Ростовской области практически не осталось территорий, которые бы не были затронуты новой инфекцией. Болезнь выявляют как у тех, кто вернулся из других стран или регионов, так и у тех, кто контактировал с заражёнными. Очаги появляются на предприятиях, в медицинских учреждениях, в семьях. Примерно половина случаев инфицирования протекает бессимптомно, и определить наличие COVID-19 можно только после тестирования. Поэтому главам муниципалитетов поручено вести персональный учёт всех, кто возвращается в область из других территорий, немедленно помещать их на самоизоляцию и обследовать на коронавирус.
За последние сутки в России выявили ещё 10 581 инфицированного. Всего в стране зарегистрировано 145 268 случаев заболевания COVID-19. Смертельных исходов зафиксировано 1 356.