За сутки 106 жителей Ростовской области стали пациентами с коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 106 человек. По данным на 1 июня, больше всего инфицированных появились в возрастной категории от 46 до 65 лет (33%).Немного меньше, 32,1% зараженных, составила молодежь от 18 до 45 лет. Еще 17,9% новых пациентов с COVID-19 - пенсионеры от 66 до 79 лет и 13,2% - дети. Также борьбу с вирусом начали пожилые жители региона. Диагноз подтвердился у 3,8% человек старше 80 лет.Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 376 653 человека. Из них 10 931 не смог побороть инфекцию. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. В их числе - астма, сахарный диабет, онкология, гипертония и другие.