За пять лет в Ростовской области упала рождаемость на 12%

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В Ростовской области за последние пять лет рождаемость сократилась на 12%. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения региона Елену Теплякову.В 2023 году в регионе родились 32 623 ребёнка. Для сравнения: в 2019 году, пять лет назад, родились 36 985 детей. Разница составляет почти 4,5 тысячи родов (12%).Из-за снижения рождаемости закрываются родильные дома. В 2023 году в Ростовской области закрыли сразу пять родильных отделений: в ГБУ РО «ЦРБ» в Аксайском районе, ГБУ РО «ЦРБ» в Морозовском районе, ГБУ РО «ЦРБ» в Белокалитвинском районе, ГБУ РО «ЦГБ» в Новошахтинске и ГБУ РО «ЦРБ» в Семикаракорском районе. В годом ранее прекратили работать роддома в ГБУ РО «ЦГБ» в Гуково, ГБУ РО «ЦРБ» в Зерноградском районе; а в 2019 году — в ГБУ РО «ЦГБ» в Донецке, ГБУ РО «ЦРБ» в Багаевском районе.В 2024 году в ГБУ РО «ЦРБ» Красносулинского района прекратил свою работу родильный дом. Теперь жительницы Красносулинского района, ожидающие ребенка, должны ехать в Шахты, что примерно в 33 километрах от их района. Также в Ростове временно не работает родильный дом ГБУ РО «ГБ № 7», поскольку там проводится ремонт.В донском Минздраве объяснили закрытие роддомов оптимизацией оказания акушерской и неонатологической помощи. В небольших городах число родов сокращается, поэтому содержание большого отделения и персонала, рассчитанного на большое количество рожениц, становится нецелесообразным.К сожалению, оптимизация не поможет беременным женщинам. Будущие мамы очень волнуются. Они не хотят ехать рожать за десятки километров от своего дома. У многих из них нет машины или возможности вызвать такси. Все чаще можно услышать истории о том, как женщины рожают прямо в дороге, в пробке.Не будем забывать и об экстренных случаях, когда время идет на минуты. От того, как быстро женщина доберётся до роддома, может зависеть не только жизнь малыша, но и её собственная.