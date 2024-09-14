В единстве и сплоченности наша сила: Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем города

Фото: администрация Ростова.

Сегодня весь день в Ростове проходят локальные мероприятия, посвященные 275-летнему юбилею со дня основания города. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем города и поблагодарил жителей за трудовые подвиги для развития и процветания донской столицы.За эти 275 лет из крепости донская столица превратилась в современный, динамично развивающийся город. На сегодняшний день основанный указом императрицы Елизаветы Петровны город является крупнейшим административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром Юга России.- Мы гордимся героическим прошлым. Восхищаемся трудовыми подвигами ростовчан. Приумножаем традиции и делаем всё для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал. Вместе мы решаем насущные вопросы, закладываем фундамент будущего и отвечаем на вызовы времени, - поделился глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Сегодня специальная военная операция сплотила городское сообщество. Тысячи ростовчан с оружием в руках защищают интересы России на передовой. Ростовский бизнес перестроил свои производства под нужды фронта. Сотни неравнодушных ростовчан –собирают гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей.В честь Дня города в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы – главной достопримечательности Ростова – прошел торжественный молебен. Службу провел глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.После службы Алексей Логвиненко, представители администрации, Законодательного собрания Ростовской области, Городской Думы Ростова-на-Дону, а также жители города возложили цветы памятнику святого покровителя донской столицы - Святителю Димитрию Ростовскому.Также каждый год во время празднования Дня города ростовчане несут цветы к памятнику основательницы города Елизаветы Петровны. Этот год не стал исключением.- Достижениями и успехами горожан пишется история современного города. В единстве и сплоченности наша сила! И когда мы вместе беремся за дело - нам любая задача по плечу! С Днем города, Ростов! Благополучия, счастья и процветания! Мира и добра! – поздравил горожан Алексей Валентинович.