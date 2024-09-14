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В Азове пешеход переходил дорогу на «красный» и попал под машину

В Азове пешеход переходил дорогу на «красный» и попал под машину
Нарушение правил дорожного движения едва не обернулось трагедией для 19-летнего жителя Азова. Пешеход, игнорируя запрещающий сигнал светофора, переходил улицу и попал под колеса автомобиля.

Авария случилась после полуночи 14 сентября. Молодой человек переходил дорогу на красный свет на пешеходном переходе улицы Измайлова. Парень не заметил, что к переходу уже приближался «ВАЗ-2114». За рулем был 22-летний водитель, который не ожидал, что кто-то появится на проезжей части на запрещающий сигнал светофора. В итоге аварии избежать не удалось.

В результате аварии пострадавший пешеход был госпитализирован с полученными травмами, сообщают в УГИБДД Ростовской области.
Фото: ГАИ РО.
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