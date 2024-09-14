Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Трасса Новочеркасск - Каменоломни станет альтернативой для будущего платного участка М-4 «Дон»

Трасса Новочеркасск - Каменоломни станет альтернативой для будущего платного участка М-4 «Дон»
Дорога между Новочеркасском и Каменоломнями станет альтернативным маршрутом для будущего платного участка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает издание ПИК.

Платным решили сделать участок от Каменска-Шахтинского до развилки на ростовский аэропорт. Этот участок сначала капитально отремонтируют, а потом сделают платным. А вот трасса Новочеркасск - Каменоломни тоже будет отремонтирована, но останется бесплатной.

Подготовка к работам начнется уже в сентябре.
Фото: ПИК.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.