Трасса Новочеркасск - Каменоломни станет альтернативой для будущего платного участка М-4 «Дон»

Фото: ПИК.

Дорога между Новочеркасском и Каменоломнями станет альтернативным маршрутом для будущего платного участка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает издание ПИК.Платным решили сделать участок от Каменска-Шахтинского до развилки на ростовский аэропорт. Этот участок сначала капитально отремонтируют, а потом сделают платным. А вот трасса Новочеркасск - Каменоломни тоже будет отремонтирована, но останется бесплатной.Подготовка к работам начнется уже в сентябре.