В Ростовской области в аварии с КамАЗом пострадали двое

Фото: ГАИ РО.

В Ростовской области произошла авария с участием грузовика, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девушка. ДТП произошло вечеров 13 сентября в хуторе Обуховка в Азовском районе.Около 20:30 на улице Ленина водитель КамАЗа решил выполнить разворот в месте, где это было разрешено. Однако он не заметил, что в этот момент по дороге двигался автомобиль марки «Митсубиси», за рулем которого находился 19-летний водитель. Водители не смогли избежать столкновения.В результате происшествия и 16-летняя пассажирка иномарки, и водитель получили травмы и были направлены в медицинское учреждение.