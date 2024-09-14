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В Ростовской области в аварии с КамАЗом пострадали двое

В Ростовской области в аварии с КамАЗом пострадали двое
В Ростовской области произошла авария с участием грузовика, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девушка. ДТП произошло вечеров 13 сентября в хуторе Обуховка в Азовском районе.

Около 20:30 на улице Ленина водитель КамАЗа решил выполнить разворот в месте, где это было разрешено. Однако он не заметил, что в этот момент по дороге двигался автомобиль марки «Митсубиси», за рулем которого находился 19-летний водитель. Водители не смогли избежать столкновения.

В результате происшествия и 16-летняя пассажирка иномарки, и водитель получили травмы и были направлены в медицинское учреждение.
Фото: ГАИ РО.
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