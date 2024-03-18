За пять лет в Ростовской области появилось 50 новых детсадов

Фото: правиетльство РО.

В Ростовской области за период с 2019 по 2024 годы построили 50 детских садов. Из них 26 — в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Общее количество мест для дошкольников достигло почти 11 тысяч, в том числе 3,8 тысячи – для детей от полутора до трех лет. Они находятся в Ростове, Шахтах, Таганроге, районах Каменском, Егорлыкском, Советском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском, Чертковском, Волгодонском, Октябрьском, Красносулинском и Азовском.Например, в марте 2023-го по нацпроекту открыли детсад № 56 «Семицветик» в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону. Учреждение оснащено всем необходимым для современных кружков. Здесь детки могут заниматься в конструкторском бюро, посещать академию великих открытий «Уникум», арт-студию, научную лабораторию, космо-холл. А для создания мультфильмов на специальном оборудовании есть медиаблогерский центр «Апельсин».Еще один «Семицветик» открыли в мае 2023 года недалеко от Ростова, в поселке Темерницком Аксайского района. Там также созданы все условия для разностороннего и гармоничного развития малышей. Помимо игр, дошкольники учатся писать, рисовать и музицировать, изучают ПДД, иностранные языки и конструирование.— Социальная инфраструктура у нас совершенствуется не только посредством строительства новых объектов. Используются и другие инструменты. В их числе — реконструкция, капитальный ремонт, приобретение и монтаж модульных быстро возводимых зданий, возврат в систему образования ранее перепрофилированных зданий детских садов, а также развитие негосударственного сектора, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Эти меры в целом, с учетом строительства новых объектов, позволили создать на Дону с 2019 года более 10,8 тысячи дошкольных мест, в том числе 4,7 тысячи — для детей до трех лет.Замглавы региона отметил, что работа в этом направлении сегодня продолжается точечно, с учетом перспектив развития территорий и демографической ситуации в каждом отдельном муниципальном образовании.