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На месте строительства музея «Самбекские высоты» в Ростовской области нашли 34 неразорвавшихся боеприпаса

На месте строительства музея «Самбекские высоты» в Ростовской области нашли 34 неразорвавшихся боеприпаса
Во время строительства музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе нашли 34 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе ДПЧС Ростовской области.

Все снаряды относятся к периоду Великой Отечественной войны и были обнаружены в разное время.
- Всего с начала 2019 года на территории Ростовской области найдено и обезврежено около 300 взрывоопасных предметов, - добавили в спасательной службе.

Большинство боеприпасов были найдены в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Аксайском районах.

Добавим, что в районе строительства музея шли ожесточенные бои. Завершить работы по возведению комплекса планируется к 75-летию Великой Отечественной войны. На его территории развернут экспозицию военной техники времен войны. В экспозиции музея будет использоваться мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты исторических событий.

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