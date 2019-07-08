На месте строительства музея «Самбекские высоты» в Ростовской области нашли 34 неразорвавшихся боеприпаса



Во время строительства музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе нашли 34 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе ДПЧС Ростовской области.



Все снаряды относятся к периоду Великой Отечественной войны и были обнаружены в разное время.

- Всего с начала 2019 года на территории Ростовской области найдено и обезврежено около 300 взрывоопасных предметов, - добавили в спасательной службе.



Большинство боеприпасов были найдены в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Аксайском районах.



Добавим, что в районе строительства музея шли ожесточенные бои. Завершить работы по возведению комплекса планируется к 75-летию Великой Отечественной войны. На его территории развернут экспозицию военной техники времен войны. В экспозиции музея будет использоваться мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты исторических событий.