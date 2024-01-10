За несколько дней из Ростова вывезли 12 тысяч тонн снега

Фото: Rostov.ru.

В Ростове после снегопада несколько дней расчищают дороги. Как сообщили в администрации донской столицы, с 8 по 10 января коммунальщики обработали сотни тротуаров и дорог, использовали тысячи тонн реагентов. Всего из города вывезли 12 тысяч тонн снежных масс.На дорогах Ростова работают 249 снегоуборочных машин. В основном спецтехника появляется на улицах ночью, когда проезжая часть свободна.Снегопад начался 8 января. В тот день в Ростове произошел транспортный коллапс: на некоторых дорогах образовались пробки. Правда, с заторами на трассе М-4 «Дон» они не сравнятся. На федеральной автодороге машины выстраивались в 20-километровые линии.