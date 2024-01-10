Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За несколько дней из Ростова вывезли 12 тысяч тонн снега

За несколько дней из Ростова вывезли 12 тысяч тонн снега
В Ростове после снегопада несколько дней расчищают дороги. Как сообщили в администрации донской столицы, с 8 по 10 января коммунальщики обработали сотни тротуаров и дорог, использовали тысячи тонн реагентов. Всего из города вывезли 12 тысяч тонн снежных масс.

На дорогах Ростова работают 249 снегоуборочных машин. В основном спецтехника появляется на улицах ночью, когда проезжая часть свободна.

Снегопад начался 8 января. В тот день в Ростове произошел транспортный коллапс: на некоторых дорогах образовались пробки. Правда, с заторами на трассе М-4 «Дон» они не сравнятся. На федеральной автодороге машины выстраивались в 20-километровые линии.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.