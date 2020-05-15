Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За месяц в Ростовской области подорожали гречка, лук и апельсины

За месяц в Ростовской области подорожали гречка, лук и апельсины
В Ростовской области за месяц поднялись цены на ряд продуктов. Информацию о средних ценах на продовольственные товары опубликовал Ростовстат.

Значительно подорожал лук – аж на 57%. Цена взлетела с 28 до 44 рублей за килограмм. За гречку приходится платить почти на 15% больше, чем в марте (с 61 до 70 рублей). Апельсины стали стоить больше почти на 11% - с 85 рублей стоимость поднялась до 94 рублей. Также изменились цены на яблоки, морковь и бананы.

Подешевели на 43 рубля огурцы (99 рублей за килограмм), на 34 рубля – помидоры (140 рублей).

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.