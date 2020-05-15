За месяц в Ростовской области подорожали гречка, лук и апельсины

В Ростовской области за месяц поднялись цены на ряд продуктов. Информацию о средних ценах на продовольственные товары опубликовал Ростовстат.Значительно подорожал лук – аж на 57%. Цена взлетела с 28 до 44 рублей за килограмм. За гречку приходится платить почти на 15% больше, чем в марте (с 61 до 70 рублей). Апельсины стали стоить больше почти на 11% - с 85 рублей стоимость поднялась до 94 рублей. Также изменились цены на яблоки, морковь и бананы.Подешевели на 43 рубля огурцы (99 рублей за килограмм), на 34 рубля – помидоры (140 рублей).