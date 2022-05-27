За год доход руководителя Роспотребнадзора Ростовской области сократился на миллион рублей
Руководитель Управления Роспотребнадзора Ростовской области отчитался о своих доходах за 2021 год. Декларация Евгения Ковалева появилась на федеральном сайте ведомства.
В прошлом году Евгений Ковалев заработал 2,9 миллиона рублей. В его собственности - земельный участок и квартира, которыми он владеет напополам с женой. В индивидуальной собственности - только гараж. Из транспорта у Ковалевых - автомобиль «Ниссан», который оформлен также на Евгения Ковалева.
Примечательно, что за год доход главного санитарного врача Дона снизился более чем на миллион рублей. В 2020-м его заработок составил чуть более четырех миллионов рублей. При этом никаких грандиозных покупок за это время он не совершал. Почему доход Евгения Ковалева снизился на столь большую цифру, остается неизвестным.
Благодаря коронавирусной инфекции последние два года Евгений Ковалев считается одним из самых цитируемых людей в Ростовской области. Он участвовал в многочисленных семинарах, а также являлся постоянным участником оперативного штаба по борьбе с COVID-19.