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Высохший труп собаки нашли жители Ростовской области

Высохший труп собаки нашли жители Ростовской области

В Ростовской области в Батайске местные жители нашли мёртвую собаку, привязанную к цепи. Ужасающие снимки были выложены зоозащитниками в социальных сетях 3 октября.

Высохшее тело животного оказалось на краю города, в районе садового товарищества «Солнечное». Волонтёры считают, что его владельцы оставили питомца без еды и воды, чтобы он умер. Собака выглядела крайне истощённой.

Неравнодушные люди решили предать земле несчастное животное. Они намерены подать заявление в полицию о факте жестокого обращения с животными. Однако остаётся вопрос, удастся ли установить личность виновных в этом бесчеловечном поступке.
Фото: соцсети
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