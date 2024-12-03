Высохший труп собаки нашли жители Ростовской области

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В Ростовской области в Батайске местные жители нашли мёртвую собаку, привязанную к цепи. Ужасающие снимки были выложены зоозащитниками в социальных сетях 3 октября.Высохшее тело животного оказалось на краю города, в районе садового товарищества «Солнечное». Волонтёры считают, что его владельцы оставили питомца без еды и воды, чтобы он умер. Собака выглядела крайне истощённой.Неравнодушные люди решили предать земле несчастное животное. Они намерены подать заявление в полицию о факте жестокого обращения с животными. Однако остаётся вопрос, удастся ли установить личность виновных в этом бесчеловечном поступке.