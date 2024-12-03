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В Каменске-Шахтинском Ростовской области введен режим повышенной готовности

В Каменске-Шахтинском Ростовской области введен режим повышенной готовности
В Каменске-Шахтинском объявлен режим повышенной готовности. Он вступил в силу 3 декабря в 17:00 по распоряжению главы администрации города Александра Камоцкого, сообщает городская администрация.

Местные жители высказываются по поводу этих мер: одни связывают их с ухудшением погодных условий, а другие полагают, что это шаги по обеспечению безопасности населения.

Например, издание ПИК сообщает, что режим повышенной готовности введен в связи с угрозой атак беспилотников. Этот документ в первую очередь затрагивает органы городского управления и единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, введение данного режима позволяет в кратчайшие сроки выделять средства из резервного фонда для предупреждения и устранения возможных последствий чрезвычайных ситуаций.
Фото: Подслушано в Каменске-Шахтинском.
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