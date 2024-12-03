В Каменске-Шахтинском Ростовской области введен режим повышенной готовности

Фото: Подслушано в Каменске-Шахтинском.

В Каменске-Шахтинском объявлен режим повышенной готовности. Он вступил в силу 3 декабря в 17:00 по распоряжению главы администрации города Александра Камоцкого, сообщает городская администрация.Местные жители высказываются по поводу этих мер: одни связывают их с ухудшением погодных условий, а другие полагают, что это шаги по обеспечению безопасности населения.Например, издание ПИК сообщает, что режим повышенной готовности введен в связи с угрозой атак беспилотников. Этот документ в первую очередь затрагивает органы городского управления и единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Кроме того, введение данного режима позволяет в кратчайшие сроки выделять средства из резервного фонда для предупреждения и устранения возможных последствий чрезвычайных ситуаций.