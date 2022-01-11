В Ростовской области в лесополосе нашли повешенный труп собаки

Фото: novostdon.ru

В Донецке местные жители наткнулись в лесополосе на ужасающее зрелище – повешенный труп собаки. Истерзанное животное люди нашли днем 12 января рядом с предприятием «Лесстройторг», на проспекте Мира, пишет novostdon.ru.Мимо шли люди, они заметили вдалеке силуэт пса и кинулись ему на помощь. Когда горожане подошли ближе, то ужаснулись. Немецкая овчарка была мертва. Живодеры привязали ее к дереву металлическим тросом и бросили умирать.Труп собаки находился в лесополосе явно не один день - он уже частично вмерз в снег. Информации о том, кто так жестоко расправился с животным, пока нет. Однако местные жители надеются, что нелюдей удастся найти и привлечь к ответственности.