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Режим повышенной готовности отменили в Каменске-Шахтинском

Режим повышенной готовности отменили в Каменске-Шахтинском
В Каменске-Шахтинском Ростовской области отменили режим повышенной готовности. Об этом стало известно от представителей городской администрации.

Ограничения, введённые ранее, были отменены 3 декабря в 20:00 по решению главы администрации Александра Камоцкого. Примечательно, что режим был введён и действовал всего три часа.

Местные жители терялись в предположениях, что же стало причиной такого решения. Наиболее вероятным вариантом столь недолгого ограничения могли быть неблагоприятные погодные условия.

Однако сам глава администрации не предоставил никаких комментариев по этому поводу.
Фото: Дондей
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