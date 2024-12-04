Режим повышенной готовности отменили в Каменске-Шахтинском

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В Каменске-Шахтинском Ростовской области отменили режим повышенной готовности. Об этом стало известно от представителей городской администрации.Ограничения, введённые ранее, были отменены 3 декабря в 20:00 по решению главы администрации Александра Камоцкого. Примечательно, что режим был введён и действовал всего три часа.Местные жители терялись в предположениях, что же стало причиной такого решения. Наиболее вероятным вариантом столь недолгого ограничения могли быть неблагоприятные погодные условия.Однако сам глава администрации не предоставил никаких комментариев по этому поводу.