В двух жутких пожарах в Ростовской области погибли пять человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 3 декабря произошли два страшных пожара, унесших жизни пяти человек. Об этом сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.Первый случай произошел в Ростове-на-Дону на улице Каскадной, 39, где загорелись хозяйственная постройка и строящийся дом. Площадь возгорания составила 66 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 33 спасателя и десять единиц специальной техники. Из горящего здания пожарные извлекли тела трех мужчин.- Причиной пожара могло стать короткое замыкание, - сообщили в ГУ МЧС.Второй пожар возник в Новошахтинске на улице 9 Мая, где загорелась крыша частного дома. Соседи, увидев пламя, сообщили о происшествии. На момент прибытия спасателей огонь охватил 60 квадратных метров. Из здания были вынесены мужчина и женщина, к сожалению, они также погибли.