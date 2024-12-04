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В Ростове оголенный электропровод повис над пешеходной дорожкой на проспекте Ленина

В Ростове оголенный электропровод повис над пешеходной дорожкой на проспекте Ленина
В Ростове оголенный электропровод на Ленина повис над пешеходной дорожкой. Снимки с места 2 декабря опубликовали жители на сайте благоустройства.

На снимках видно, что провод повис прямо над тротуаром. Как сообщают очевидцы, возле дома № 48 ранее упало дерево. Оно оборвало электропровода.

- Провод оторвался от столба и теперь висит на уровне человеческого роста, - пишут жители.

Жители пока боятся проходить на опасном участке. В темное время суток электропровод можно и не заметить.

Чтобы избежать происшествий, жители просят восстановить электропровод и убрать его с тротуара.
Фото: Благоустройство
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