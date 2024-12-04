В Ростове оголенный электропровод повис над пешеходной дорожкой на проспекте Ленина
В Ростове оголенный электропровод на Ленина повис над пешеходной дорожкой. Снимки с места 2 декабря опубликовали жители на сайте благоустройства.
На снимках видно, что провод повис прямо над тротуаром. Как сообщают очевидцы, возле дома № 48 ранее упало дерево. Оно оборвало электропровода.
- Провод оторвался от столба и теперь висит на уровне человеческого роста, - пишут жители.
Жители пока боятся проходить на опасном участке. В темное время суток электропровод можно и не заметить.
Чтобы избежать происшествий, жители просят восстановить электропровод и убрать его с тротуара.