В преддверии Нового года власти Ростова усилят борьбу с незаконной торговлей

Фото: администрация Ростова

В преддверии новогодних праздников в администрации Ростова-на-Дону провели расширенное планерное совещание с участием главы администрации Алексея Логвиненко.Одной из тем для обсуждения стал вопрос усиления взаимодействия Управления торговли, районных администраций и правоохранительных органов по ликвидации незаконной торговли и изъятию контрафактной продукции.В Ростове на ежедневной основе проводятся рейды по пресечению торговли в не предназначенных для этих целей местах, в том числе с машин и земли. У торговцев зачастую нет документов на реализуемый товар, и ответственность за его качество и безопасность никто не несет.- Это неприемлемо. Поэтому поручил Управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются новогодние праздники, а значит, и количество торговых развалов на улицах города увеличится в разы, - отметил Алексей Логвиненко.Также предстоит большая совместная работа с правоохранительными органами по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями.На совещании была затронута тема новогоднего оформления города. В этом году тратить деньги на покупку новых украшений не будут, используют по максимуму уже имеющиеся.Праздничное настроение жителям и гостям города подарят красочные композиции - световые деревья, деревянные игрушки, гирлянды, арки, световые ели и другие композиции. Несмотря на то, что большинство инсталляций планируется установить в центральной части города, новогоднее настроение создадут и в спальных районах.Различные украшения гирляндами и другими новогодними атрибутами будут установлены на фасадах зданий, а также на магистралях. Управляющие компании украсят подъезды МКД и придомовые территории. В автобусах, троллейбусах и трамваях появится праздничная атрибутика.Тысячами ярких огней впервые засияет зоопарк. Традиционно 22 декабря начнет свою работу резиденция Деда Мороза.- Поручил проработать вопрос участия в праздничном оформлении города бизнес-сообщества, предприятий и организаций. Каждый ростовчанин может внести свой вклад в создание праздничной атмосферы. Приглашаю всех присоединиться. Давайте вместе украсим наш любимый город, - предложил Алексей Логвиненко.