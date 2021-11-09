Вспышку коронавируса выявили в Усть-Донецком районе Ростовской области

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В Усть-Донецком районе зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.В станице Нижнекундрюченской за последние две недели выявили 31 заболевшего жителя, 22 из них доставили в ковидный госпиталь в тяжелом состоянии. Местные власти обвиняют в распространении инфекции владелицу одного из магазинов в Усть-Быстрянской станице. Они считают женщину антипрививочницей, которая вела «активное сопротивление» и наказывала своих сотрудников за участие в вакцинации. Кроме того, в магазине неоднократно нарушали масочный режим и социальную дистанцию, за что хозяйка получала штрафы.– От заболевшей хозяйки магазина заразились продавцы, а затем началось стремительное распространение вируса, – убеждены власти.В администрации Нижнекундрюченского сельского поселения насчет ситуации с вакцинацией ответить не смогли. Они сослались на то, что на месте никого из уполномоченных предоставлять статистику нет.