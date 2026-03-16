Врач из Ростовской области предупреждает о рисках после зимней консервации дачи

С приходом весны многие жители Ростовской области с нетерпением ждут открытия своих дачных угодий, предвкушая заслуженный отдых на природе. Однако, как предостерегает врач-терапевт из Ростовской области Дарья Мелешко, весенний дачный домик может таить в себе не только приятные моменты, но и серьезную биологическую угрозу для здоровья. Главные виновники – грызуны, которые за долгую зиму успевают не только оставить видимые следы своего пребывания, но и стать переносчиками опасных заболеваний.По словам доктора Мелешко, мелкие грызуны, такие как мыши, крысы и полевки, являются основными разносчиками таких грозных инфекций, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и туляремия. Кроме того, они служат рассадниками для различных паразитов, клещей и блох.Гнезда грызунов чаще всего обнаруживают в спальных зонах, у входов и выходов, в вентиляционных системах, местах хранения продуктов, а также на чердаках.Дарья Мелешко настаивает на строгом соблюдении мер предосторожности при уборке дачи после зимы. Врач рекомендует использовать одноразовый защитный комбинезон-каску, хозяйственные перчатки и респиратор.- Все постельные принадлежности и покрывала следует собрать в плотный мусорный мешок и отправить на стирку при температуре не ниже 60 градусов, – советует медик. – После стирки белье обязательно высушить и прогладить.Матрасы и подушки, не имеющие явных признаков повреждения грызунами, лучше вывесить на яркое солнце для проветривания. В случае обнаружения значительных повреждений, предпочтительнее будет их утилизировать, так как моча грызунов проникает глубоко, а возбудители инфекций обладают высокой устойчивостью.- Особое внимание уделите дезинфекции всех поверхностей, – подчеркивает Дарья. – Диваны, каркасы кроватей и другая мебель должны быть обработаны специальными дезинфицирующими средствами широкого спектра действия. Выдержите их на поверхности в течение 30-60 минут. Мебель и дверные петли протрите отдельным дезинфицирующим раствором.Проветривать помещение следует только после завершения влажной уборки, чтобы избежать поднятия пыли. Не стоит пренебрегать и сохранностью продуктов: все упаковки со следами жизнедеятельности грызунов подлежат немедленной утилизации.Обнаружив останки грызунов, действовать следует осторожно. Используя перчатки, их необходимо поместить в бумажный пакет и сжечь вместе с садовым мусором. Место обнаружения останков необходимо тщательно обработать дезинфицирующим средством.Кроме того, врач напоминает, что после зимы на даче могут проявиться домовая плесень и вредные грибки, которые любят тепло и влажность. В таких случаях может потребоваться помощь специалистов для их полного и безопасного устранения. Соблюдение этих простых, но важных правил поможет сделать ваш отдых на даче безопасным и приятным.