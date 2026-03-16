В Ростове-на-Дону снова продлили ограничения движения по улице Красноармейской

В Ростове-на-Дону уже во второй раз продлеваются ограничения движения по улице Красноармейской. Информацию об этом распространила администрация города на своем официальном сайте.Причиной продления стали непредвиденные сдвиги в графике работ по замене канализационных коммуникаций. Как уточнили в департаменте, будет ограничено движение транспортных средств по улице Красноармейской непосредственно в районе дома № 1Б.Новые ограничения будут действовать до 27 марта текущего года. Городские власти просят водителей принимать во внимание сложившуюся дорожную ситуацию при планировании своих поездок по Ростову-на-Дону.